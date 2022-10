Jovens madeirenses representam Região em iniciativa do programa Erasmus nas Caraíbas

A associação juvenil SYnergia Madeira encontra-se até 16 de Outubro na Ilha de St. Maarten, nas Caraíbas, a representar a Região Autónoma da Madeira num projecto que envolve 19 ilhas de todo o mundo, organizado por jovens.

"Esta iniciativa, financiada pelo programa Erasmus, visa fomentar o trabalho em rede entre as ilhas, e desenvolver e partilhar modelos inovadores de animação juvenil para facilitar o incremento do turismo sustentável nas zonas rurais, fomentando o envolvimento da comunidade e destacando métodos e técnicas para aumentar o nível de sensibilização das ilhas pertencentes à União Europeia para uma sociedade mais inclusiva", refere um comunicado do presidente do conselho administração da Synergia Portugal.

O tema principal do projecto é "aumentar a conscientização europeia sobre as realidades e possibilidades de sociedades mais inclusivas para pessoas provenientes de áreas desfavorecidas, fornecendo aos jovens trabalhadores ferramentas para trabalhar nisso e dando-lhes espaço para compartilhar as melhores práticas no campo".

Concretamente o projecto estabelece os seguintes objectivos:

• "Compartilhar e trocar melhores práticas, ferramentas, ideias e desafios entre os animadores de juventude para promover a inclusão ativa e o engajamento das comunidades;

• Transferir novas competências e ferramentas para os animadores de juventude sobre o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais;

• Explorar e capitalizar o turismo como oportunidade de desenvolvimento económico apoiando a criação, a gestão e a promoção da iniciativa de turismo rural;

• Criar um dossier que contenha um conjunto de orientações e ferramentas para a promoção do património local e desenvolvimento do produto do turismo rural local;

• Fomentar o trabalho em rede entre as ilhas e a participação através de novas parcerias a diferentes níveis".