Líder do PSD espera "pouco" da proposta, mas antevê "bela apresentação"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse hoje esperar "pouco" da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) que o Governo entrega na Assembleia da República, apesar de antever uma "bela apresentação".

"Espero pouco" da proposta do OE2023, disse o líder social-democrata, questionado pelos jornalistas, na vila alentejana de Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora), à margem da reunião da comissão permanente do PSD.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 foi entregue na Assembleia da República às 13:10 de hoje, estando marcada para as 15:00 uma conferência de imprensa de apresentação.

Sobre esta conferência de imprensa, Luís Montenegro, que iniciou hoje o seu roteiro "Sentir Portugal" por Évora, que o vai levar, durante a semana, aos 14 concelhos do distrito, anteviu que será "uma bela apresentação do Governo".

"Teremos belos quadros, teremos um belo 'powerpoint', teremos um belo conjunto de intenções, que, aliás, também é aquilo que ontem [domingo] já o senhor primeiro-ministro fez a propósito deste acordo" de concertação social, afirmou.

Mas, continuou, "depois, não vamos ter resultados" e "não vamos ter a concretização desses resultados".

O líder do PSD ironizou ainda questionando: "Quantas conferências de imprensa é que os ministros das Finanças" de António Costa e o próprio primeiro-ministro socialista fizeram, ao longo dos últimos anos, sobre o OE, "a vender a ilusão" dos benefícios que o documento iria implicar para o país no ano seguinte.

De que "ia provocar mais emprego, melhor emprego, mais salários, mais investimento público", exemplificou, dando a resposta: "Todos os anos".

"Portanto, nós vamos ter a 'fruta da época'. Uma bela conferência de imprensa, anúncios, com certeza, mas os portugueses com uma perda de poder de compra, o país a pagar impostos como nunca pagou, o excesso da carga fiscal a não ter um retorno do ponto de vista das políticas sociais que possa gerar mais justiça social".

E hoje, frisou, "é também um bom dia para lembrar isso", porque "é o dia em que os pensionistas e os reformados veem chegar às suas contas um valor equivalente a metade da sua pensão como uma ajuda extraordinária".

O Governo está a "fazer chegar 200 euros a um pensionista que tem uma pensão de 400 e está a fazer chegar 2.000 euros a um pensionista que tem uma pensão de 4.000 euros", afirmou, considerando tratar-se de um "critério de justiça social inadequado [e] incompreensível".

"Quem precisa hoje de mais ajuda são aqueles que têm mais baixos rendimentos, independentemente de, infelizmente, a ajuda ter de ser generalizada", argumentou.