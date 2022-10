Palácio de São Lourenço assinala centenário da primeira visita presidencial à Madeira

Para assinalar a visita do Presidente da República António José de Almeida, à Madeira e ao Palácio de São Lourenço, a 9 de Outubro de 1922, a área museológica deste palácio vai disponibilizar, a partir deste domingo e durante todo o mês de Outubro, um painel com imagens desta efeméride.

Vai estar igualmente disponível aos visitantes um folheto informativo.

O Palácio de São Lourenço assinala, duas semanas depois, outro centenário. A Madeira acolheu como heróis nacionais os aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral, de regresso do Rio de Janeiro após realizarem a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

Foram então homenageados com um almoço no Palácio de São Lourenço, a 22 de Outubro de 1922, sendo esta visita também documentada num painel e folheto informativo a disponibilizar aos visitantes do Palácio durante o mês de Outubro.

Visita de António José de Almeida à Madeira

António José de Almeida (1866-1929), foi o sexto presidente eleito após a instauração do regime republicano em 1910 e uma das principais figuras do republicanismo português.

Foi o único a cumprir os quatro anos de mandato (1919-1923) durante a I República, então a poucos anos do seu fim, em 1926.

Durante o período conturbado do seu mandato, António José de Almeida realizou entre 26 de Agosto e 11 de Outubro de 1922 a segunda viagem oficial do regime republicano ao estrangeiro, para participar na celebração do centenário da independência do Brasil. Esta visita do Presidente da República portuguesa ao Brasil foi vivida numa atmosfera triunfal que não tinha correspondência no plano interno, beneficiando também da onda de entusiasmo gerada pela chegada do hidroavião dos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral ao Rio de Janeiro a 17 de Junho de 1922, após a I travessia aérea do Atlântico Sul.

A 9 de Outubro de 1922, o Presidente da República, que viajava a bordo do navio inglês Arlanza, desembarca por algumas horas no Funchal. É recebido pelo governador civil do distrito e por outras entidades, dirigindo-se de automóvel ao Palácio de São Lourenço para apresentação de saudações.

Depois de uma sessão solene na Câmara Municipal do Funchal e de uma excursão ao Terreiro da Luta, com a tradicional subida de comboio e descida em carro de vimes, a comitiva regressa ao Palácio, onde tem lugar um almoço na Sala Verde oferecido pelo governador civil ao Presidente da República.

À tarde, António José de Almeida segue de automóvel em excursão até ao sítio da Cancela, de onde regressa ao molhe da Pontinha, recebendo cumprimentos de despedida do governador civil e demais entidades e partindo no Arlanza de regresso a Lisboa.