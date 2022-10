Curaçao preparado para receber Albuquerque

25 anos depois da presença de um presidente do Governo Regional da Madeira, está tudo preparado para receber Miguel Albuquerque no Curaçao naquele que será a celebração eucarística que soleniza o arraial em honra de Nossa Senhora de Fátima.

A comissão organizadora prepara a preceito a igreja com as ornamentações e não faltará um palco para actuação do cantor madeirense Miguel Pires.

São esperadas várias centenas de católicos muito devotos a Nossa Senhora de Fátima. É nesta festividade religiosa que estará presente o presidente do Governo Regional e o director regional das Comunidades e Cooperação Externa num acto oficial junto da diáspora madeirense que se estende posteriormente à Venezuela para assinalar a inauguração do Santuário de Fátima nos Altos Mirandinos, em Los Teques.

O programa extenso engloba a visita dos governantes a diferentes cidades venezuelanas a partir de quarta-feira, dia em que chega a Caracas.