PSD espera que haja desenvolvimentos nos dossiers pendentes no Porto Santo

A deputada Patrícia Dantas espera que possa haver desenvolvimentos no que toca aos dossiers que estão pendentes no Porto Santo.

“Ao longo deste dia, eu e os meus colegas eleitos à Assembleia da República abordamos diversas questões que são de elementar importância para o Porto Santo e que estão por cumprir por parte do Governo da República e aquilo que esperamos é que, com o nosso trabalho e a nossa persistência, já no Orçamento do Estado que será apresentado na próxima semana assim como no mais curto espaço de tempo possível, possam haver desenvolvimentos concretos nestes dossiers, tanto mais quando têm impacto directo na vida dos porto-santenses” afirmou, hoje, fazendo o balanço da visita realizada ao Porto Santo.

Uma visita que cumpre uma promessa assumida aquando da campanha eleitoral do passado mês de Janeiro.

Esta é a primeira de outras que iremos realizar na Região, precisamente para ouvirmos a população, as empresas e as instituições, fazendo pontos da situação acerca dos assuntos pendentes, mas também tentando identificar novas oportunidades de intervenção no seio parlamentar”. Patrícia Dantas

Patrícia Dantas reiterou as críticas à segunda prorrogação do contrato na Linha aérea Madeira-Porto Santo, lamentando que o processo não tenha sido acautelado, conforme devia pelo Governo da República, a quem competia lançar o concurso. Paralelamente, também reiterou a necessidade das obras avançarem no Aeroporto do Porto Santo e, ainda a este nível, também alertou para a urgência das taxas aeroportuárias serem reduzidas, designadamente nas ligações Inter-ilhas, sem esquecer a ligação ao Porto Santo por cabo submarino e a colmatação das carências de que são a regra nalguns serviços a funcionar no Porto Santo que estão na dependência do Estado, como é o caso do SEF e da Alfândega.

A deputada também fez questão de aludir às questões hoje defendidas por Sérgio Marques e Sara Madruga da Costa, designadamente no que toca ao acesso e requalificação do Farol de Cima para fins científicos, culturais e turísticos, à insistência de haver uma solução para a esquadra da PSP e uma maior valorização profissional dos recursos humanos afectos às forças de segurança no Porto Santo, designadamente PSP, GNR, Polícia Marítima, SEF e Alfândega que estão na dependência directa do Governo da República.