SAD do Marítimo com lucro líquido de 1,3 milhões de euros

Sob a presidência de Rui Fontes, os três pontos que constavam na ordem de trabalhos da Assembleia Geral ordinária da Marítimo da Madeira Futebol, SAD, foram aprovados por maioria. Em causa a deliberação sobre o relatório de gestão, balanço e contas relativo à época desportiva 2021/2022 e respectivo Parecer do Conselho Fiscal; a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; e a deliberação sobre a proposta de aplicação dos resultados relativos ao exercício de 2021/2022.

Nas contas da última época desportiva há a registar lucro líquido de 1.388 mil euros.

"É de enaltecer e ficar satisfeito. Pelo menos do ponto de vista financeiro a SAD (sob a presidência de João Luís) trabalhou de acordo com os objectivos traçados", registou o agora presidente do Clube e da SAD, Rui Fontes.