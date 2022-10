MPT defende transportes públicos gratuitos na Madeira

O MPT-Madeira "defende que os transportes públicos devem ser gratuitos", refere uma nota emanada da Comissão Política do partido na região. "Se forem gratuitos esperamos uma maior adesão ao transporte público, a facilitação da mobilidade na população sénior e uma maior fidelização dos utentes mais jovens, para além de desonerarmos as famílias".

A proposta do Movimento Partido da Terra vem na sequência de algumas constatações. "De acordo com o Plano Estratégico de Transportes da Região Autónoma da Madeira para o período 2021 a 2027 (PIETRAM 2021-2027), na Região Autónoma da Madeira cerca de 60% das viagens são feitas de carro, cerca de 25% de autocarro e cerca de 15% a pé", refere. "Em termos de consumo de tempo, na RAM, cerca de 53% duram até 15 minutos, e cerca de 36% duram entre 15 minutos a 30 minutos pelo que o MPT estima que a maior parte dos movimentos pendulares são curtos".

Mais, refere, "segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, o sector dos transportes é uma das principais fontes de gases com efeitos de estufa, além de provocar 'elevados níveis de poluição do ar bem como de ruído, que podem danificar gravemente a saúde humana e os ecossistemas'", além de este sector ter "associados os problemas: do custo dos combustíveis (que está alto), do estacionamento (no centro e nas zonas altas), do congestionamento do trânsito e do desgaste das estradas".

Além de propor transportes públicos gratuitos, e dadas estas razões, "é importante fomentar a mobilidade suave (ciclável, pedonal)" e a utilização dos transportes públicos" que "devem ser gratuitos". E ainda reforça: "O MPT já promoveu várias propostas neste sentido, incluindo passe gratuito para os jovens sub-23 na cidade do Funchal, e a participação no PIETRAM 2021-2027. Esta medida será custeada pela dívida de mil milhões de euros que as empresas da Zona Franca/CINM têm para com o Estado português."