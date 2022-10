Sociedade de Serragens da Madeira factura 2,3 milhões de euros

Actualmente o volume de facturação anual da Sociedade de Serragens da Madeira, Lda. situa-se nos 2,3 milhões de euros. Valor que no passado chegou a ser significativamente superior, admitiu Fabíola Sousa Gaspar, responsável pela empresa de Câmara de Lobos que foi constituída a meados do século passado e actualmente, desde 1996, passou a estar instalada no Parque Empresarial da Zona Oeste.

Esta quinta-feira, a empresa que integra 16 trabalhadores recebeu a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que se fez acompanhar do secretário regional de Economia, Rui Barreto, e do presidente da Madeira Parques Empresarias (MPE), Gonçalo Pimenta.

Inicialmente dedicada ao ramo das madeiras e da construção civil, a Sociedade de Serragens da Madeira, Lda. dedica-se agora única e exclusivamente ao sector das madeiras.

A ambição de quem gere a empresa criada há 78 anos “é evoluir para poder permanecer no nosso mercado”. Para isso reconhece que importa “tornar a empresa cada vez mais viável, mecanizando cada vez mais e apostando em produtos novos e inovações. É isso que nós precisamos: inovar”, declarou Fabíola Sousa Gaspar.

Sobre o volume de negócios, revela que já foi “muito mais alargado, mas neste momento andamos à volta de 2,3 milhões de euros”. A crise motivada pela pandemia da Covid-19 teve impacto neste sector, porque “o produto escasseou” ao ponto de faltar matéria prima que “vem sempre de fora. Nada é produzido cá, definitivamente”, afirma. Ainda assim a serragem só esteve fechada “apenas 13 dias” e por exigência da MPE. Consequência inevitável do abrandamento decorrente dos constrangimentos que a pandemia provocou na actividade económica, “a facturação baixou”. Agora recupera.

A Sociedade de Serragens da Madeira, Lda., foi constituída no ano de 1944, com a serragem localizada no actual parque de estacionamento junto à baía de Câmara de Lobos. A construção naval, fazia parte do mercado de então, assim como a construção civil, a indústria de carpintaria, marcenaria e outras.

No ano de 1996, um novo plano estratégico para a empresa levou-a a adquiriu novas instalações e nova sede, no Parque Empresarial da Zona Oeste, Lotes. 8 e 9 em Câmara de Lobos.