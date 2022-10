Pedro Coelho investiu 125 milhões de euros em 9 anos

Na sessão comemorativa dos 187 anos do aniversário do município de Câmara de Lobos, Pedro Coelho começou por agradecer o investimento governamental, mas também não esqueceu de mencionar o que fez ao longo dos últimos 9 anos, frisando que no mesmo período foram derramados pela autarquia “125 milhões de euros, sendo que as despesas correntes, totalizaram apenas 113 milhões de euros”, o que na sua opinião representa uma boa fatia.

E continuando a falar de números, disse que a participação comunitária em projetos co-financiados, “no total de receitas de capital, foi, entre 2014 e 2020, por 4 vezes acima dos 60%”.

Quanto à dívida da autarquia a mesma cifra-se nos dias de hoje um pouco acima dos “5 milhões de euros”, o que traduz uma diminuição de “61% face à dívida existente em 2013”, ou seja aquela que herdou do também social-democrata, Arlindo Gomes.

Falando de turismo, destacou que no primeiro quadrimestre deste ano, Câmara de Lobos foi o município que mais cresceu em termos de dormidas. “Um crescimento sem paralelo na Região, de 836%”, assinalou há instantes, numa altura em que continua a discursar, desta vez com Miguel Albuquerque a presidir à cerimónia.