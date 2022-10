Quinta Jardins do Lago nomeada para melhor pequeno almoço do Condé Nast Johansens

A Quinta Jardins do Lago, no Funchal, está entre os dez hotéis portugueses que foram nomeados nos prémios de Excelência Condé Nast Johansens 2023. A unidade hoteleira está nomeada na categoria de melhor pequeno almoço.

Os finalistas serão anunciados no 7 de Novembro em Londres na cerimónia de entrega dos prémios. "A Condé Nast Johansens anuncia os Prémios de Excelência Condé Nast Johansens 2023, e a celebração do 40.º aniversário da marca. Este ano a cerimónia e jantar de gala da entrega dos prémios, terá lugar no hotel Kimpton Fitzroy London", assinal uma nota de imprensa.

"Portugal conta com 10 hotéis nomeados nos Prémios de Excelência da Europa e Zona do Mediterrâneo nas seguintes categorias: Best for Romance, Best Small & Exclusive Property, Best Dining Experience, Best Waterside Hotel (Riverside, Lakeside, Seaside), Best Countryside Hotel, Best Breakfast, Best for Weddings, Parties & Celebrations, Best for Meetings and Conferences", refere ainda, sendo que na categoria à qual concorre a Quinta Jardins do Lago tem como concorrência o Madama Garden Retreat, em Veneza, Itália, e o Santiago de Alfama Boutique Hotel, em Lisboa.