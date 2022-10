Rui Fontes 'promovido' a presidente da SAD do Marítimo

A maioria dos accionistas ‘presentes’ na Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade anónima desportiva aprovou a troca de presidentes na SAD, com Rui Fontes a deixar a Assembleia Geral para assumir a presidência da Sociedade Anónima desportiva.

Decisão tomada neste final de tarde em Assembleia Geral extraordinária da Marítimo da Madeira Futebol, SAD, realizada no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António, Funchal.

Os quatro pontos na ordem de trabalhos foram aprovados por maioria: deliberar sobre a destituição de todos os membros do Conselho de Administração da Marítimo da Madeira Futebol, SAD; deliberar sobre a designação de todos os membros do Conselho de Administração da Marítimo da Madeira Futebol, SAD até final do mandato social em curso; deliberar sobre a renúncia da Presidência da Mesa da Assembleia Geral de Rui Fontes; deliberar sobre a designação de José Augusto de Sousa Figueira de Araújo para a Presidência da Mesa da Mesa da Assembleia Geral da Marítimo da Madeira Futebol, SAD.

O novo Conselho de Administração da SAD do Marítimo passa a ser presidido por Rui Fontes, que substitui João Luís, e a restante administração passa a ser composta pelos vice-presidentes Carlos Batista e Nuno Oliveira, e os vogais Nuno Aguiar e Pedro Ornelas.