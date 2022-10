Madeira SAD entra a vencer na 'Europa'

Com um Pavilhão do Funchal bem composto, o Madeira Andebol SAD festejou, hoje, vitória naquele que foi o seu regresso às competições europeias de andebol feminino.

Em jogo da primeira mão da segunda ronda de qualificação da Taça europeia EHF o conjunto orientado por António Florido recebeu a visita das italianas do SSV Brixen e veio a vencer por 25-22, com o resultado ao intervalo a se cifrar num empate a 14 bolas.

Um triunfo importante e que garante para já uma vantagem de três bolas para o encontro da segunda mão que está agendado para o próximo sábado em Itália.

Maria Duarte e Érica Tavares foram as melhores marcadores da equipa insular com seis e cinco golos apontados, respectivamente, enquanto Esma Muratovic com sete e Giada Baddo, com seis, foram as atletas em evidência na formação forasteira.