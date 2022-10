'Nova' Central poderá render até 200 milhões de euros

A estimativa de rentabilidade na vida útil da Central Hidroeléctrica da Serra de Água após a milionária intervenção que será sujeita no próximo ano e meio é de 200 milhões de euros.

"Na vida útil a Central poderá produzir qualquer coisa como 200 milhões de euros", admitiu Francisco Tabuada, presidente da EEM.

Dado revelado na apresentação "do maior projecto e o mais importante do PRR" no âmbito das energias renováveis, cujas metas é atingir 50% da produção de energia eléctrica até 2025, e 60% até 2030.

A Central da Serra de Água, inaugurada há 70 anos, inaugurou então a expansão da electricidade pelas zonas rurais da Madeira. Até então só havia luz no concelho do Funchal.