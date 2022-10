Remodelação de 15,38 milhões vai garantir acréscimo de 70% na produção de electricidade

O presidente do Governo Regional visitou esta sexta-feira a Central Hidroeléctrica da Serra de Água, no Concelho da Ribeira Brava, infra-estrutura que será alvo de remodelação avaliada em 15,38 milhões de euros de modo a garantir acréscimo de pelo menos 70% na produção de electricidade. A visita de Miguel Albuquerque serviu para se inteirar no terreno a amplitude dos trabalhos a realizar e que irão aumentar, em muito, a capacidade de produção de energia da Região.

Com efeito, a Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) prepara-se para arrancar com a empreitada de ‘Remodelação da Central Hidroeléctrica da Serra de Água’, depois do contrato com o adjudicatário, num valor global de 15,38 milhões euros e prazo de execução de 18 meses, ter recebido o visto favorável por parte do Tribunal de Contas.

Estão agora reunidas as condições para se iniciar no terreno aquele que é o maior investimento regional do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), inserido no projecto de ‘Aumento da capacidade de produção de energia com base na fonte hídrica’, na categoria da Transição Climática, e que prevê a remodelação integral da central, compreendendo a modernização dos equipamentos eléctricos e mecânicos, a substituição da conduta forçada, a adaptação da câmara de carga e a reabilitação do património edificado.

O arranque terá três frentes de trabalho, que se desenvolverão na encosta da Encumeada, na freguesia da Serra de Água.

Para o efeito, além da salvaguarda dos aspectos patrimoniais e ambientais, foi aprovado o Plano de Segurança que considera o estabelecimento de alguns condicionamentos aos acessos locais e ao percurso pedonal no Caminho Real da Encumeada, em coordenação com as autoridades competentes, nomeadamente a Câmara Municipal da Ribeira Brava e o Instituto Florestas e Conservação da Natureza.

A Central Hidroeléctrica da Serra de Água foi a primeira central hidroeléctrica construída pela Comissão de Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira e foi inaugurada no dia 3 de Maio de 1953, tendo produzido, nos seus quase 70 anos de actividade, cerca de 1000 GWh de energia eléctrica de origem renovável.

A remodelação prevê que a infra-estrutura venha a beneficiar de um aumento da potência instalada de 5,2 MW para cerca de 10,8 MW, conferindo-lhe uma maior capacidade de resposta na regulação do sistema eléctrico e um aumento na eficiência da gestão hídrica, indo ao encontro dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, com vista a descarbonização da produção de energia eléctrica para a década 2020-2030.

Este projecto contribuirá para valorizar o incremento do volume de água proporcionado pela redução de perdas de água desde a origem das captações até à Encumeada, através da recuperação do Canal do Norte e da Levada das Rabaças, cujas obras estão contempladas noutra medida do PRR.

Considerando a melhoria da eficiência da nova Central e o incremento da afluência de água, estima-se um acréscimo de produção de electricidade de pelo menos 70%.