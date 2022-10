Legend apresenta hoje cabeça-de-cartaz

A organização do Rally Madeira Legend realiza esta segunda-feira, a conferência de imprensa para apresentação da edição de 2022, onde vai dar a conhecer o piloto cabeça-de-cartaz, bem como a lista de inscritos da prova, que vai decorrer entre 27 e 29 deste mês.



O evento, agendado para as 17h30, na Avenida Arriaga, em frente ao Club Sports da Madeira, contará com as presenças dos elementos da Organização, José Paulo Fontes, Pedro Araújo e Mário Oliveira, bem como o Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.