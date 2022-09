“Marítimo não pode prestar informações sobre a SAD"

A Direcção da colectividade fez sair hoje um comunicado, assinado pelo seu presidente, pelo qual informa “reiterar que se encontra totalmente disponível para prestar aos sócios do C. S. Marítimo quaisquer esclarecimentos e/ou informações relativos à actividade do Clube, obviamente, desde que os respectivos pedidos sejam legítimos quanto à forma, quanto ao conteúdo e quantos aos fins”.

Contudo, prossegue o comunicado da Direcção verde-rubra, “porque nem todos os movimentos – espontâneos e/ou organizados ou nem tanto – são conscientes e organizados”, a Direcção do Marítimo informa “não ter legitimidade (nem pode) para prestar quaisquer esclarecimentos relativos à actividade comercial da Marítimo da Madeira Futebol SAD, muito menos a quem não é accionista desta”.

Reforça ainda que, “o Marítimo incorre em responsabilidade civil e prejuízos se prestar quaisquer esclarecimentos que impliquem a violação de segredos comerciais e/ou desportivos, cláusulas contratuais de confidencialidade e dados pessoais e/ou privados de terceiros”.

Avança depois o comunicado que “os esclarecimentos relativos à actividade do CS Marítimo são prestados no local próprio e sob a forma devida, e destinam-se exclusivamente, a quem sejam prestados, não servindo (nem devendo servir) para alimentar discussões e pretensões fomentadas nas redes sociais, na comunicação social/ou em qualquer outro fórum estranho à actividade e à orgânica do clube, e que apenas contribuem para fomentar a desunião entre sócios e adeptos do clube”.

O Marítimo, ainda neste comunicado, clarifica que “não lhe cabe responder a questões que já contêm, em si mesmas, as respectivas respostas, ou que se limitam a traduzir desejos – mal contidos ou mal disfarçados – de quem as formula”, dando como exemplo, que nunca responderá a perguntas do tipo: “qual o nível de perda de uma receita com uma possível descida de divisão? Que consequências podem advir para o universo Marítimo?”

Por fim, a direcção do Marítimo que se considera que, “por muito que possa contrariar a vontade e os desejos de alguns, foi legitimamente eleita pelos sócios”, recusando-se “a deitar a toalha ao chão”, assegurando que tudo fará para que a situação da equipa sénior de futebol seja rapidamente invertida, contando, para o efeito, “com a colaboração, o apoio, a dedicação e a união de todos aqueles que realmente amam o CS Marítimo”.

Refira-se que o Movimento “Salvar o Marítimo” recolheu as assinaturas necessárias para solicitar uma Assembleia Geral Extraordinária com o fim de solicitar eleições antecipadas para a direcção da colectividade, mas ainda não procedeu à entrega dessas assinaturas ao presidente da Assembleia Geral do Marítimo, ao contrário do que tinha anunciado.