Madeira entre os melhores destinos para nómadas digitais

"A Espanha poderá entrar em breve na lista de países que optaram por introduzir um visto específico para trabalhadores remotos que desejam estabelecer-se em algum lugar novo", escreve o Lifestyle Asia, citando o The Guardian. "E esse visto em particular pode ser válido até cinco anos. A Europa tornou-se um destino importante para os nómadas digitais graças à proliferação dessas novas licenças. Mas ainda há algumas condições a serem cumpridas".

A Madeira é dada como um dos exemplos da nova moda do trabalho digital à distância. "As reuniões de zoom podem ser muito mais agradáveis ​​​​quando você e o seu computador estão sentados num terraço ensolarado, do que quando estão amontoados num escritório impessoal ou espaço de coworking, muito menos num pequeno apartamento. Uma vantagem da pandemia foi que provou que muitas pessoas podiam trabalhar de forma eficiente e produtiva sem estar no escritório. Naquela época, histórias de trabalhadores que fugiram dos seus apartamentos apertados para trabalhar remotamente na Madeira ou nas Ilhas Canárias pareciam estar por toda parte".

E continua: "E então, quando os últimos bloqueios e restrições finalmente terminaram, todos voltaram ao trabalho – excepto alguns, que aproveitaram uma nova forma de visto precisamente para trabalhadores remotos, ou os chamados nómadas digitais. A Estônia foi o primeiro membro da União Europeia a lançar um visto de nómada digital. A permissão de entrada tornou-se oficial relativamente cedo na crise global do Covid-19, em Junho de 2020. Ao contrário de um visto de turista, os teletrabalhadores podem ficar mais tempo. Como regra geral, os funcionários podem trabalhar nessas condições por um ano (até dois anos na Itália). Mas um documento caducado não os impede necessariamente de renovar o seu pedido, como é o caso da Grécia, onde a validade é de 12 meses. Obter esse tipo de visto geralmente vem com benefícios. Na Islândia, por exemplo, os teletrabalhadores têm direito ao reagrupamento familiar. Na Itália, os nómadas digitais podem beneficiar de uma redução de impostos de 70% sobre os seus rendimentos. Na Madeira, os teletrabalhadores podem usufruir de Wi-Fi gratuito, utilizar espaços de coworking e são convidados para eventos específicos. Em Espanha, onde o visto ainda não está em vigor, a taxa de imposto para nómadas digitais pode ser de 15%, em comparação com 25% para residentes espanhóis".

Diz o artigo que "para obter o seu visto, os nómadas digitais geralmente precisam garantir que tenham rendimento suficiente para se sustentarem". E exemplifica: "Na Romênia, tem que ganhar até três vezes o salário médio romeno para teletrabalho em Bucareste, ou seja, 3.500 euros. Alternativamente, Portugal exige apenas que os nómadas digitais ganhem 700 euros por mês. Na lista de documentos a fornecer, os trabalhadores devem, por vezes, apresentar um comprovativo de alojamento, como na Croácia, por exemplo, ou uma carta do empregador para provar que não estão desempregados (este é o caso da Islândia). Em muitos casos, também é necessário um seguro de saúde privado".

E conclui: "Do ponto de vista prático, este tipo de visto pode ser obtido online, se o país tiver estabelecido um processo de pedido digital, ou através das embaixadas e consulados relevantes. A Europa não é o único lugar onde os nómadas digitais podem obter vistos para viver e trabalhar. Cidadãos europeus podem, por exemplo, solicitar esse tipo de visto em Antígua, nas Caraíbas, além de Bermudas, Ilhas Caimão e muito mais."

Refira-se que a Madeira tem desenvolvido um intenso trabalho de captação desta nova comunidade, tendo criado em Fevereiro de 2021 um projecto nesse sentido, o Digital Nomads Madeira Islands, que já tem milhares de aderentes.

Recentemente, aliás, o site Enjoy Travel elegeu a Madeira como o terceiro melhor destino mundial para nómadas digitais, atrás de Bali, na Indonésia, e Chiang Mai, na Tailândia, ficando à frente das capitais do Vietname (Ho Chi Minh), de Portugal (Lisboa é outra das duas cidades portuguesas no top-25) e da Hungria (Budapeste).