"Mais de 130 milhões de euros" em apoios para as famílias em 2022

Jaime Filipe Ramos apresentou hoje, no âmbito de uma reunião com o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, que o Governo Regional (GR) apoiou as famílias em "mais de 130 milhões de euros", em 2022.

Este valor refere-se às medidas de mitigação dos efeitos da guerra na Ucrânia e da inflação, que pretendem manter a estabilidade económica e social.

Segundo Jaime Filipe Ramos, só ao nível de IRS, foram devolvidos 35 milhões de euros às famílias, para fazer face às dificuldades que têm sentido. Além disso, realçou, que esse apoio será reforçado no próximo ano, uma vez que já foi anunciado pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, uma redução de 30% do IRS para o 3ª e 4º escalões.

"São medidas fundamentais para as nossas famílias para que possam enfrentar estes momentos, mas não só”, salientou o líder parlamentar, referindo que, em matéria de ISP, a Madeira assume-se, neste momento, como a zona do país onde os combustíveis são mais baixos. Nesta matéria, adiantou, a "Região vai totalizar 19 milhões de euros de redução da receita fiscal, para que as famílias paguem menos no valor do combustível".

Por outro lado, ao nível da despesa, Jaime Filipe Ramos sublinhou que existem, actualmente, 23 programas de apoio às famílias, cujos valores totais estão enquadrados na verba dos 130 milhões de euros. Desses programas, destacou alguns mais recentes e outros que foram reforçados.

Para o líder parlamentar, ao introduzir na economia estímulos, quer ao nível fiscal, quer dos apoios às empresas, e ao apoiar as famílias, o Governo Regional demonstra “uma clara atenção para com as necessidades dos madeirenses”.