Duarte Martins e Mafalda Abreu campeões regionais de SwimRun 2022

A última prova do Calendário Regional de Triatlo e do evento Machico Triatlhon Festival Madeira 2022, realizou-se ontem, 9 de Outubro, no Município de Machico, com o Madeira SwimRun 2022.

Esta prova, de nível Nacional, integra o Circuito Nacional de SwimRun, contemplando ainda os diversos campeões regionais da modalidade, tanto a nível absoluto (distância Standard), como nos escalões de cadetes (distância Sprint) e juvenis (distância Super-Sprint).

Tivemos a participação de dezenas de atletas regionais, nacionais e internacionais, nas diferentes distâncias. A prova na distância Standard teve início em Machico, seguindo até ao Caniçal e voltando a Machico, junto à Sede do Ludens Clube Machico. A prova na distância Sprint, teve início no Caniçal (Quinta do Lorde) terminando em Machico. E a prova na distância Super-Sprint teve início na Praia da Pedra D’eira, Caniçal, seguindo até Machico, acompanhando as outras duas provas.

Trata-se de uma prova diferente do habitual praticando pelos triatletas, tendo diversos segmentos de natação em águas abertas e seguindo em diversos trilhos de Trail da nossa Ilha da Madeira.

Na Prova Standard, a terminar em primeiros lugares, tivemos Duarte Martins (Ludens Clube Machico) e Mafalda Abreu (AD Galomar) que se sagraram Campeões Regionais de SwimRun 2022. Em segundos e terceiros lugares ficaram os atletas Aurélio Davide (GD Corticeiras) e Miguel Franco (Ludens Clube Machico), respetivamente.

As participações e pódio da Prova Standard pontuaram ainda para a conquista do título de Campeão Regional de Clubes de SwimRun 2022, sendo esse título sido conquistado pelo GD Corticeiras.

Na participação por duplas, tivemos em prova duas duplas masculinas, sendo que em primeiro lugar ficou a dupla nacional Álvaro Tojinha / Paulo Henriques (Santiago´S L5-S1) e em segundo lugar a estreia da dupla regional Eduardo Teles / Francisco Correia (GD Corticeiras). Nos femininos, a dupla constituída por Mãe e Filha, Beatriz Sécio / Helena Sécio, terminaram a sua prova com satisfação, alcançando o primeiro lugar do pódio.

Já a decorrer a prova Standard, foi dada a partida para a prova Sprint, onde apurou os Campeões Regionais Cadetes de SwimRun 2022. Artur Vieira e Isabel Silva, ambos triatletas da AD Galomar, alcançaram o título regional. Isabel Silva terminou também a prova em primeiro lugar, de entre as atletas femininas em prova. Nos masculinos, em primeiro lugar da geral ficou Miguel Buenestado, atleta de nacionalidade espanhola. Em segundo lugar ficaram João Sousa (Individual) e Josefina Caires (GD Corticeiras) e a completar o pódio tivemos Livramento Santos (GD Corticeiras) e Susana Oliveira (AD Galomar).

Em duplas, com a participação de uma dupla mista e uma feminina, subiram aos primeiros lugares do pódio a dupla Carla Telo / Paulo Silva, com o nome da equipa Anfíbios Desassossegados e Marla Vieira / Joana Alves, do GD Corticeiras.

Na última partida do evento, prova Super-Sprint, tivemos um participante do escalão de Juvenil, Óscar Góis (GD Corticeiras) que subiu ao primeiro lugar do pódio e alcançou o título de Campeão Regional Juvenil de SwimRun 2022.

O Madeira SwimRun 2022 marcou assim o final do calendário regional de Triatlo e promete voltar em 2023 à nossa Ilha. Entretanto e no que toca aos Campeonatos Regionais de Triatlo, voltamos às competições em janeiro de 2023, com novos desafios e novas ambições.

A ARTM, o Ludens Clube Machico e a SwimRun Portugal como entidades organizadoras, agradecem o apoio das várias entidades públicas que contribuíram ativamente para a realização das provas deste sábado, em especial à Câmara Municipal de Machico, AMDpt e SER – DRD.

A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center, Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida e Gesba – Banana da Madeira.

Fotos cedidas por Patrícia Góis a quem deixamos o nosso agradecimento.