Homem aparece morto na zona do Campo de Futebol do Caniçal

Um individuo do sexto masculino foi encontrado morto ao final da manhã de hoje, em aparente quadro de suicídio, na zona do Campo de Futebol do Caniçal.

Os Bombeiros Municipais de Machico ainda foram accionados pelas 11h53, mas chegados ao local verificaram que a vítima, um adulto provavelmente na casa dos 60 anos, já se encontrava em estado de rigidez cadavérica.