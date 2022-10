Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 11 de Outubro

09h00: Reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira;

09h00: Pedro Calado marca presença na ‘Portugal Smarts Cities’, na Feira Internacional de Lisboa;

09h30: Susana Prada estará no 9.º Congresso Florestal Nacional, no Auditório do Museu da Casa da Luz;

10h30: Conferência de Imprensa - Final do Campeonato Nacional de Motocross MX 65 /Campeonato Regional da Madeira de Motocross, na Praceta 24 de Junho, junto à autarquia da Calheta;

11h00: José Manuel Rodrigues recebe em audiência o Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General Luís Monsanto, na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h00: Ireneu Cabral Barreto recebe em audiência o 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira, Coronel Tirocinado Miguel Freire, no Palácio de São Lourenço;

11h30: Jorge Carvalho participa na apresentação do livro 'Nós Somos', no Conservatório;

13h00: 40.º Aniversário - Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral;

14h00: Sessão de apresentação do projecto 'Wellbeing UMa - Ser UMa é bem-estar na UMa!', na Sala do Senado, piso – 2 do Campus Universitário da Penteada;

15h00: Marítimo defronta o Gil Vicente da Liga Revelação sub-23, no Estádio de Machico;

18h00: José Manuel Rodrigues estará presente na cerimónia de apresentação dos livros 'Bezt' e 'Eliot' de Luís Sarmento, no Palácio de São Lourenço;

18h00: Ireneu Barreto recebe os participantes do V Encontro Internacional de Poesia, no Palácio de São Lourenço;

19h30: Ordem dos Engenheiros realiza um evento de dinamização do Colégio Regional de Engenharia Florestal da Madeira, nas instalações da sede regional;

Neste dia, também Rogério Gouveia reúne em Bruxelas com o Embaixador da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, Pedro Lourtie, e com a Embaixadora Adjunta, Manuela Teixeira Pinto.