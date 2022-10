Tome nota da agenda para esta terça-feira, 4 de Outubro

Confira as iniciativas que marcam o ducentésimo septuagésimo sétimo dia do ano. Faltam 88 dias para o termo de 2022.

09h00 - Reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

09h15 - Dia do Concelho de Câmara de Lobos;

10h30 - Rogério Gouveia preside a cerimónia pública de apresentação dos projectos vencedores do Orçamento Participativo da RAM, no Salão Nobre do Governo Regional;

11h00 - Assinatura de protocolo entre o Clube Naval do Funchal e a Altice;

11h00 - MPT entrega propostas para o Orçamento Municipal do Funchal 2023;

11h00 -Iniciativa política da CDU, no Largo do Município;

12h00 - Conferência 'Connected Health Tools for care across the patient continuum', no auditório do Colégio dos Jesuítas;

14h30 - Abertura do Festival da Natureza, na Placa Central da Avenida Arriaga;

15h00 - Reunião sobre 'As falhas na operacionalização da linha de crédito às empresas da RAM afectadas pelo surto do novo coronavírus (covid-19)', na Assembleia Legislativa da Madeira;

16h00 - Comemorações do Dia Mundial da Arquitectura, no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicentes;

18h00 - 50.º aniversário do regresso da Companhia de Caçadores 2759 de Moçambique;