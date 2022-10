Tome nota da agenda para esta segunda-feira, 10 de Outubro

Confira as iniciativas que marcam o ducentésimo octogésimo terceiro dia do ano. Faltam 82 dias para o termo de 2022.

Iniciativas regionais

09h30 – Agenda política do JPP, na Assembleia Legislativa da Madeira,

10h00 – Conferência de imprensa do CDS-PP, junto à estátua em homenagem aos profissionais de saúde, na Assembleia Legislativa da Madeira;

10h30 – Conferência de imprensa da UMAR Madeira sobre o lançamento de um vídeo sobre saúde mental, na sede da UMAR Madeira;

10h30 – Conferência e imprensa do Grupo Parlamentar do PS, na Assembleia Legislativa da Madeira;

12h45 – O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, vai participar nas comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, no Centro de Saúde do Bom Jesus;

15h00- O representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, recebe o comandante da Zona Militar da Madeira, o brigadeiro general Luís Monsanto, no Palácio de São Lourenço,

15h30 - O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, vai presidir a cerimónia do protocolo de cooperação entre a Secretária Regional de Saúde e Protecção Civil, o IASAÚDE, e a delegação regional da ANAFRE, com vista a operacionalizar o Serviço de Preparação de Medicação (PIM), no Salão Nobre do Governo Regional;

15h30 – Apresentação da ‘Mountain Bike Madeira Meeting 2022’, no Clube Naval do Seixal;

16h30 – Iniciativa política da CDU, na Rua João de Deus;

17h00 – Sessão de abertura do ano lectivo 2022/2023 na Universidade Sénior de Machico, na sala de actividades culturais da Junta de Freguesia de Machico;

18h00 – Festa religiosa do Senhor dos Milagres, em Machico;

19h30 – José Manuel Rodrigues marca presença na Gala dos 25 anos da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, no Pestana Casino Park Hotel.

Efemérides

1813 - Nasce o compositor italiano Giuseppe Verdi, autor de "La Traviata" e "Falstaff".

1963 - Morrem mais de 1.800 pessoas na região de Belluno, Itália, no rebentamento de um dique.

1963- Morre, com 47 anos, a cantora francesa Edith Piaf. Entre os seus maiores sucessos encontram-se as canções "La vie en rose", "Hymne à l'amour", "Milord" e "Non, je ne regrette rien", as duas primeiras escritas por ela.

1965 - Guerra Colonial. É acionada a primeira mina anticarro, por forças portuguesas, na região de Sagal, Mueda, Moçambique.

1967 - Assinatura do Tratado de Exploração Pacífica do Espaço Exterior.

1971 - Guerra Colonial. Massacre de 14 civis pelas tropas dos Grupos Especiais de Kaúlza de Arriaga, em Daque, na região de Tete, Moçambique

1995 - Aníbal Cavaco Silva anuncia a candidatura à Presidência da República

1999 - Eleições Legislativas em Portugal. O PS elege 115 deputados, exatamente metade do número de lugares no Parlamento. Na primeira vez que vai a votos nas eleições legislativas, o Bloco de Esquerda recolhe cerca de 132 mil votos representativos de 2,46% do eleitorado. Louçã e Luís Fazenda são eleitos deputados.

2002 - A Câmara dos Representantes dos EUA autoriza o uso da força contra o Iraque de Saddam Hussein, com ou sem o apoio da ONU.

2004 - Morre, aos 52 anos, Christopher Reeve, ator norte-americano que ganhou fama pelo seu desempenho como "Super-Homem", numa série de quatro filmes

2006 -- Google compra YouTube, a maior plataforma de vídeos do mundo, por 1,65 mil milhões de dólares.

2007 - Um estudante de 14 anos abre fogo num liceu de Clevland (Ohio) antes de se suicidar. Cinco pessoas são levadas para os hospitais, três adolescentes e dois adultos.

2009 - Tratado de Lisboa. O Presidente da Polónia, Lech Kaczynski, ratifica o Tratado de Lisboa. Dos 27 países da União Europeia falta apenas o "sim" da República Checa.

2011 - Luís Figo imortaliza a sua pegada no Passeio dos Campeões, em Monte Carlo, local onde já se encontra a pegada de Eusébio.

2013 - A jovem paquistanesa Malala Yousafzai que defende o direito das mulheres à educação, é galardoada com o Prémio Sakharov, atribuído pelo Parlamento Europeu.

2021 - O ex-futebolista Rui Costa, de 49 anos, é eleito o 34.º presidente da história do Benfica, ao vencer as eleições antecipadas de sexta-feira para os corpos sociais do clube, com 84,48% dos votos.

2021 - A França conquista a segunda edição da Liga das Nações em futebol, sucedendo a Portugal, vencedor em 2019, ao bater a Espanha por 2-1, na final disputada no Estádio San Siro, em Milão.

Pensamento do dia