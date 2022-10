Tome nota da agenda para este domingo, 2 de Outubro

A 2 de Outubro assinala-se o Dia Internacional da Não-Violência. O seu propósito é a promoção da Não-Violência, através da educação e da sensibilização das pessoas, com o objectivo de fomentar a paz e a tolerância.

Esta data foi escolhida de forma a coincidir com o aniversário de nascimento de Mahatma Gandhi, um dos maiores ícones da resistência contra a violência. Gandhi foi inspirador de diversos movimentos de não-violência em defesa dos direitos civis e da mudança social em vários países.

Saiba que iniciativas estão agendadas para hoje:

09h30/12h30 Último dia do 24º Congresso da JSD, no Hotel FourViews Monumental.

10h00/12h00 Campeonato do Mundo de Basquetebol e Judo para atletas com Síndrome Down, com jogos disputados no Pavilhão Francisco Franco (basquetebol) e no Pavilhão B. Perestrelo (judo).

15h00 Jogo AD Machico – Alverca, da Taça de Portugal, no Estádio de Machico

17h00 Jogo Marítimo - ADA Maia, do Campeonato Nacional da I Divisão de andebol masculino

17h00 Concerto da Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses, no Largo da Fonte - Monte

18h00 Concerto do MAMMA Jazz Club, pelo quarteto liderado pelo pianista e violinista Andrei L-Man, a violinista Olga Samara, no baixo eléctrico Filipe Gouveia e na bateria a jovem ucraniana Mashery.

18h00 Cerimónia de abertura do Festival Europeu de Ginástica - Golden Age Gym, no Parque de Santa Catarina.