Tome nota da agenda para este sábado, 8 de Outubro

Confira as iniciativas que marcam este sábado, 8 de Outubro.

09h30 - Herberto Jesus, participa na sessão de abertura do evento alusivo às comemorações dos 10 anos da Rede Regional de Cuidados Paliativos da RAM, na Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny;

09h30 às 18h00 - Início do 'WANDERLUST 108, no Parque de Santa Catarina;

10h00 às 12h00 - Final do I Workshop Direito e Psiquiatria e IV Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira, no Auditório da Casa de Saúde S. João de Deus - Funchal;

10h30 - Cerimónia de Compromisso de Fidelidade - Cruz Vermelha Portuguesa, na Praça do Município;

11h00 - 50.º aniversário do regresso da Companhia de Caçadores 2759 de Moçambique;

11h00 - Iniciativa política da CDU, junto à entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

15h00 - CAB- Esgueira da Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão do CAB;

16h00 - Madeira Pride 2022, no Jardim Municipal;

16h00 - Cerimónia de entrega de prémios do Europeu de Fotografia e vídeo subaquático, no Hotel Savoy;

17h00 - Mostra canina "Podengo do Porto Santo", no Largo das Palmeiras, no Porto Santo;

18h00 - MAMMA Concerto - Grandes sucessos do ABBA;

18h00 - Concerto Orquestra Clássica da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

18h00 - Festa Religiosa - Senhor dos Milagres;

19h00 - 1.º de Maio - A. Aura da Liga de veteranos, no Campo do 1.º de Maio.