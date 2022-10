26 equipas no Rali do Marítimo/Município de Machico

São 26 as equipas inscritas para a derradeira prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira que vai para a estrada esta sexta-feira e sábado.

A edição de 2022 do Rali do Marítimo/Município de Machico que conta com 10 provas especiais (PE), tem início na noite de sexta-feira com a realização das duas primeiras classificativas a terem lugar na cidade Machico.

Já no dia seguinte realizam-se as restantes oito PE, com a consagração dos vencedores da edição de 2022, do evento organizado pelo Marítimo, a ter lugar pelas 18h45.

Este rali tem a particularidade de decidir o grande vencedor de 2022 do Troféu 2RM/Janica Clemente, onde Vítor Sá, Rui Jorge Fernandes e Dinarte Baptista estão na corrida pelo título.

Consulte aqui a lista de inscritos: