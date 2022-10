Tome nota da agenda para este domingo, 9 de Outubro

Confira as iniciativas que marcam o ducentésimo octogésimo segundo dia do ano. Faltam 83 dias para o termo de 2022.

Início da época de Caça

09h00 - Festa religiosa Senhor dos Milagres;

9h30 às 18h00 - 'Wanderlust 108', no Parque de Santa Catarina;

10h30 - Conferência de imprensa do grupo parlamentar do PS, junto à Igreja do Curral das Freiras;

11h00 - O secretário regional da Saúde Pedro Ramos, participa nas comemorações do 62.º aniversário da cooperação dos Bombeiros Municipais de Machico, no quartel dos Bombeiros Municipais de Machico;

11h00 - Iniciativa política da CDU, na Camacha;

14h00 - Moreirense - Nacional II Liga;

15h00 - AD Camacha - Leça;

15h30 - Boavista - Nacional da I Liga

18h00 - 50.º aniversário do regresso da Companhia de Caçadores 2759 de Moçambique;

18h00 - MAMMA - Hollywood Trio Virtuoso;

18h00 - Madeira SAD - SSV Brixen.

Efemérides

1810 -Um aluvião assola a ilha da Madeira e provoca a morte de centenas de pessoas, principalmente nos concelhos do Funchal, Machico, Ribeira Brava, Santa Cruz e Calheta.

1938 -- Holocausto: Noite dos Cristais -- a noite de 9 para 10 de novembro de 1938, em toda a Alemanha e Áustria, foi marcada pela destruição de símbolos judaicos. Sinagogas, casas comerciais e residências de judeus foram invadidas e os seus pertences destruídos. Esta noite marcou o início do Holocausto, que causou a morte a seis milhões de judeus na Europa até o final da Segunda Guerra Mundial.

1940 - Nasce o músico britânico John Lennon, cofundador dos "Beatles".

1981 -- A França acaba com a pena de morte.

1988 - Eleições para as Assembleias Regionais da Madeira e dos Açores. O PSD mantém a liderança nas regiões autónomas.

2009 - O Nobel da Paz é atribuído ao Presidente dos Estados Unidos, Barak Obama.

