Tome nota da agenda desta quarta-feira

Confira as iniciativas que marcam o ducentésimo septuagésimo oitavo dia do ano, em que estamos a 87 dias do fim de 2022

- Das 8h30 às 10 horas - Corrida do professor com partida junto ao Edifício 2000 para assinalar o Dia do Professor;

- Das 9h30 às 12h30 - Primeiro encontro autárquico, organizado pela Comissão Política do PSD Porto Santo no Centro Cultural e de Congressos local;

- Das 10 às 21h30 - Mostra do Bolo do Caco e Pão Caseiro nos Jardins de Santa Luzia;

- 11 horas - Iniciativa Política da CDU junto ao Centro de Saúde do Paul do Mar;

- 16h30 - Festival da Natureza - conversas à volta da natureza com Nuno Carvalho na Tenda Tipi, na Placa Central da Avenida Arriaga;

- 19 horas - Concerto tributo a Charlie Chaplin no MAMMA museu;

Efemérides

Conheça alguns dos acontecimentos e factos importantes que ocorreram nesta data, 5 de Outubro, e que marcam a história do mundo.

1143 - O Tratado de Zamora estabelece a independência do Reino de Portugal. É assinado por Afonso Henriques, Afonso VI de Castela e um representante do Papa;

1582 - Entra em vigor o Calendário Gregoriano estabelecido pela Bula de Gregório XIII. O calendário avança dez dias;

1910 - A República Portuguesa é proclamada da varanda da Câmara de Lisboa, por José Relvas. Portugal soma 767 anos de independência;

1950 - O Sporting venceu o Benfica por 8-1, no estádio José de Alvalade;

1962 - Os Beatles editam o primeiro disco 'Love me Do';

1980 - Eleições Legislativas em Portugal. A coligação Aliança Democrática, constituída pelo PPD, CDS e PPM, obtém a primeira maioria absoluta no Parlamento, em sufrágio livre e universal;

Foto Assembleia da República

1983 - É inaugurado o monumento de homenagem a Bernardino Machado, duas vezes Presidente na I República;

1988 - Homenagem no Porto a Afonso Costa, político determinante da I República. Estabeleceu o Estado laico em Portugal;

1990 - A libra esterlina entra no Sistema Monetário Europeu;

1991 - A URSS passa a integrar o FMI (Fundo Monetário Internacional);

2000 - Queda do regime de Slobodan Milosevic, na Jugoslávia;

2006 - A Comissão Europeia adopta as novas disposições em matéria de segurança para as viagens de avião, como a restrição de transporte de líquidos a bordo;

2019 - O bispo Tolentino Mendonça torna-se cardeal numa cerimónia no Vaticano. É sexto cardeal português deste século e o 46.º da história;

2021 - O português João Matias sagra-se vice-campeão nos Europeus de ciclismo de pista, em Grenchen, Suíça, conquistando a primeira medalha lusa na prova.

Pensamento do dia

Presidência da República