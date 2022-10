Stig Blowqvist encabeça leque de estrelas do Rally Madeira Legend

O sucesso da edição de 2021 do Rali Madeira Legend chegou aos quatros cantos do Mundo, pelo que em 2022 o evento internacional a ter lugar nas estradas da Região, entre 27 a 29 de Outubro, conta com uma lista de inscritos de luxo, onde tem como figura de cartaz o campeão do Mundo de 1984, o sueco Stig Blowqvist.

Numa lista que contará com 85 equipas inscritas o sueco que participou em 122 ralis do Campeonato do Mundo, entre 1973 e 2006, irá estar ao volante de um ‘original’ Audi Quattro S1.

“Apesar da idade (76 anos) ainda é um piloto muito rápido e que vai deliciar todos os madeirenses e não só com um Audi Quattro S1. É um piloto que está no activo e que vem com certeza dar espectáculo nas estradas da Madeira, como piloto ‘Legend Show’ e que é com certeza uma mais valia para o Madeira Legend”, explicou Mário Oliveira um dos responsáveis da organização, durante a apresentação oficial do RML’2022 que teve lugar esta tarde na placa central, em frente à sede do clube organizador o Club Sports Madeira.

“Um Lancia S4 original, um carro guiado por Henri Toivonen, um Opel Ascona 400 e um Corolla WRC, este último tendo sido pertença do piloto francês Didier Auriol e depois do português Pedro Matos Chaves” são outras das ‘lendárias máquinas’ que estarão na Madeira.

“Tudo isto é possível muito devido ao sucesso da primeira edição, assim como do enorme esforço feito pelo Governo, nomeadamente pela Secretária Regional do Turismo, onde a Associação de Promoção teve um papel fundamental em levar o evento madeirense e o destino Madeira às principais provas internacionais destinadas aos ‘rali legends’. Esta lista de inscritos vem enriquecer ainda mais o evento madeirense como também abre uma porta para que este seja ainda maior em outras edições”, reforçou Mário Oliveira, que desde a primeira hora sido uma das grandes figuras do RML.

‘Legend’ é um veículo de eleição de promoção do destino Madeira

Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultural fez questão de elogiar todo este projecto que começou em 2021 pelo Club Sports Madeira e que em tão pouco tempo viu crescer.

“O Rali Madeira Legend é a consolidação de um projecto que deu os seus primeiros passos em 2021 e que rapidamente ganhou o seu espaço, com grande notoriedade internacional”, começou por adiantar o secretário.

“A Madeira tinha esta lacuna no que diz respeito à competição automóvel desde género. Atendendo à tendência europeia e mundial que temos estado a assistir recentemente, onde de ano para ano este tipo de prova tem vindo a aumentar, cativando grandes estrelas mundiais da modalidade, a Madeira tinha, também, de se afirmar neste tipo de eventos. A verdade é que o trabalho, todo ele muito bem feito na primeira edição permitiu projectar a edição de 2022 do RML, contando com um leque de luxo de participantes.” Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

O secretário lembrou ainda a aposta da promoção junto da organização que deu os seus frutos para a prova bem como para a Região Autónoma da Madeira.

“Foi uma aposta da promoção que juntamente com os promotores do evento, conseguimos chegar às grandes organizações e aos grandes pilotos, pelo que esta edição conta com esta lista de grande qualidade. A nossa presença nesses eventos internacionais permitiu não só falar do ‘Legend’ mas também da Madeira e do seu destino turístico. Este é um dos bons exemplos a seguir para outros tipos de eventos a realizar na Madeira”, concluiu. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Para José Paulo Fontes, presidente do Club Sports Madeira “o sucesso de 2021 permitiu a que a prova de 2022 tenha ainda maior brilhantismo com a presença de um bom leque de pilotos na lista de inscritos.

“Queremos reviver o passado, os ‘antigos’ rali Vinho Madeira aquando das suas presenças nos Campeonatos da Europa, bem como mostrar as grandes máquinas e os grandes pilotos, regionais, nacionais e internacionais, que deram espectáculo pelas estradas da Madeira”, afirmou o presidente do clube organizador.

Apresentando um pouco daquilo que será o programa da edição de 2022, onde contará com uma prova com um total de 172 quilómetros, sendo 48 em provas especiais, José Paulo Fontes não teve dúvidas em afirmar que este evento “já ganhou a sua projecção internacional, como também ganhou o seu espaço no parque automóvel regional, onde cada vez nota-se mais pilotos madeirenses a quererem fazer parte deste evento.”

O presidente do Club Sports Madeira acredita em mais um sucesso deste evento, “um sucesso que é toda a Madeira e de todos os madeirenses, e onde todos devem seguir à risca as normas de segurança, pois o rali só acaba depois de terminar a última equipa que estiver em prova”. “Além disso teremos provas especiais durante a noite pelo que todos deverão redobrar as suas atenções às normas de segurança”, concluiu