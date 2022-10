Tome nota da agenda desta quinta-feira, 6 de Outubro

09h00: Congresso AIDV - International Wine Law Association, no Centro de Congressos do Hotel VidaMar;

09h00: Reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz;

09h00: Feiras temáticas - antiguidades e alfarrabista, no Mercado dos Lavradores;

09h00: Início do I Workshop Direito e Psiquiatria e IV Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira, no auditório da Casa de Saúde S. João de Deus - Funchal;

09h30: Reunião semanal do executivo da Câmara Municipal do Funchal;

10h00: Pedro Fino desloca-se ao Complexo Habitacional de São Gonçalo III para assinalar o início da empreitada, em São Gonçalo;

10h30: Conferência de imprensa do PS-M, nas instalações do Recheio - Rua do Poço Barral - São Martinho;

11h00: Jorge Carvalho estará presente na apresentação do projecto 'Pedalar é que está a dar', na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço;

11h00: Miguel Albuquerque visita a empresa Sociedade de Serragens da Madeira, no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO), em Câmara de Lobos;

11h30: Greve dos trabalhadores da ARM, junto à Quinta Vigia - Avenida do Infante;

15h00: Pedro Calado inaugura o Espaço Causa Animal, na Rua da Alegria;

16h00: 50.º aniversário do regresso da Companhia de Caçadores 2759 de Moçambique;

21h30: Concerto da Orquestra Clássica da Madeira, no Belmond Reid’s Palace.