Candidatura do PS quer mais desporto de natureza em Santa Cruz

A candidata do PS à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz acredita que o desporto se assume como instrumento privilegiado na formação e desenvolvimento integral dos cidadãos, daí resultando relevantes benefícios para a saúde, sociais, culturais e económicos para a sociedade. Desta feita, assume como objetivo a criação de uma carta desportiva de desportos de natureza para Santa Cruz.

O objetivo desta carta, segundo apresentou a candidata, é regulamentar o acesso às atividades de desporto de natureza, “identificando estruturas de apoio ou falta das mesmas, caraterísticas específicas dos circuitos e dos espaços naturais e contemplar as regras de segurança, as atividades e a definição de um programa estratégico para a promoção do turismo ativo em Santa Cruz”.

A primeira etapa culminará numa estratégia maior que engloba a definição dos espaços próprios para a prática de cada modalidade. A construção de infraestruturas de apoio para as atividades que se desenvolvem na natureza e a criação de condições de segurança e de acessibilidade ao espaço natural, valorizando a prática do exercício físico e do desporto no espaço natural, são outras fases acauteladas na estratégia prevista pela candidata.

Mafalda Gonçalves conclui que "a Câmara de Santa Cruz não pode pensar apenas na beleza natural para a promoção do desporto da natureza e deve, sim, assumir uma atitude vanguardista e proativa através da criação de condições necessárias para que, nesses recursos naturais, o visitante possa viver experiências inesquecíveis”.