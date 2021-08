Candidata do PS tem “expectativa de ganhar” em Santa Cruz

A cabeça-de-lista do PS às eleições autárquicas em Santa Cruz, Mafalda Gonçalves, afirmou, esta tarde, que tem um “projecto credível e uma equipa composta por pessoas qualificadas e bem preparadas com o firme propósito de vencer” e gerir os destinos da Câmara Municipal.

“A expectativa é ganhar. O PS, quando vai a votos, vai para ganhar”, declarou a representante socialista numa reunião da Comissão Política Concelhia, na qual se anunciou “como candidata nestas eleições autárquicas para ganhar a Câmara de Santa Cruz”. Mafalda Gonçalves descreveu que desde Fevereiro que a Concelhia tem estado no terreno, reunindo, ouvindo contributos e conversando com as forças vivas do concelho, mas também fazendo porta-a-porta e ouvindo as populações. “Esta reunião de trabalho é, no fundo, para reunir todos esses contributos e acabar de construir aquele que será o nosso programa eleitoral que iremos pôr ao sufrágio da população”, explicou.