Dírio Ramos quer mais aposta na agricultura em Santa Cruz

A CDU esteve este domingo, 8 de Agosto, junto ao mercado agrícola de Gaula, em contacto com as populações, onde o candidato à Presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Dírio Ramos, considerou que o actual executivo tem abandonado os agricultores do concelho.



Santa Cruz tem desperdiçado meios financeiros que poderiam ter servido para desenvolver a agricultura. Quando a CDU tinha representação na AM de Santa Cruz, o JPP perdeu a hipótese de obter um financiamento europeu de cerca de 9 milhões de euros, porque a CMSC não disponibilizou cerca de meio milhão de euros para a sua parte no projecto. Na prática o concelho de Santa Cruz perdeu mais de sete quilómetros de caminhos agrícolas e prejudicou cerca de 300 agricultores e suas famílias, além das actividades turística e lúdica, que ficaram prejudicadas pela atitude criminosa do JPP. Dírio Ramos, candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz

O candidato deu conta da gravidade dos problemas sentidos pelos produtores agrícolas devido à falta de água de rega, defendendo a importância da água, um "bem escasso e fundamental à agricultura".

A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Santa Cruz destaca que são questões fundamentais para o concelho "a rede de água de rega, de gota a gota, a rede de água potável e a rede de água dual não tratada para jardins, o combate ao desperdício de água na rede pública, a necessidade de poupar água, e até da reciclagem de águas residuais".

Sempre defendemos a agricultura familiar e de subsistência, a agricultura semitropical e fruticultura, e também a agricultura biológica. O JPP no governo da Câmara de Santa Cruz assobia para o lado perante graves problemas. Quando vê os regantes se manifestarem contra a falta da água prefere chamar a polícia para reprimir os manifestantes. Dírio Ramos, candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz

Dírio Ramos defende uma agricultura moderna, diversificada, que traga valor acrescentado ao trabalho, aumento do rendimento, melhor ambiente e paisagem e segurança das pessoas e do território.

Conforme a CDU vem desde longa data a lutar é preciso aproveitar os fundos europeus disponíveis para modernizar o sector primário, para criar postos de trabalho e dar dignidade a quem trabalha a terra. O IMT, na transacção de um terreno, de um terreno agrícola, é uma fortuna, muitas das vezes ultrapassa o valor do custo do terreno. Mas, perante esta realidade o Município está calado, prefere receber o imposto. E se alguém reclama, dizem que a culpa é das finanças… Dírio Ramos, candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz

"É cada vez mais necessário pôr o JPP fora da CMSC", defende o candidato.

Dírio Ramos denuncia que o Concelho de Santa Cruz "está cimentado, não tem pulmões verdes, tem uma enorme taxa de desemprego, mas os poios e os terrenos estão abandonados".