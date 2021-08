"Fracassaram as estratégias do PS para impugnar candidaturas da CDU"

De acordo com a CDU, "o Partido Socialista (PS) desencadeou na Madeira uma ofensiva que visava impedir a candidatura da CDU nas eleições autárquicas que se avizinham". No entanto, revela que "fracassaram" as suas estratégias para impugnar as candidaturas da CDU, tendo sido os tribunais a "derrotaram a ambicionada vontade de exclusão de outras candidaturas pela mão" dos socialistas.

"O PS quis impugnar listas da CDU e requereu junto dos tribunais, invocando argumentos sem qualquer fundamento jurídico minimamente rigoroso. Os tribunais consideraram improcedentes as alegações colocadas pelo PS e chumbaram os intentos antidemocráticos que pretendiam derrotar administrativamente, na secretaria, outras candidaturas eleitorais", afirmou.

Acrescentou que "na Madeira não havia memória de tentativas de impugnação de candidaturas eleitorais por parte de forças políticas", referindo que "nem no tempo do 'jardinismo', o PSD tentou impugnar outras candidaturas às eleições através do recurso aos tribunais".

"De todo este processo resulta uma conclusão muito clara: embora o PS ambicionasse ficar sem adversários nas próximas eleições autárquicas, no que se reporta à CDU pode o PS ter a certeza de que seremos a candidatura que não dará tréguas na luta pela semocracia e pela dignificação do poder local democrático", concluiu.