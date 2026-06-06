Peter Hegseth compara desembarque da Normandia a "invasão" de imigrantes

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, comparou hoje o desembarque da Normandia, durante a Segunda Guerra Mundial, à "invasão" de imigrantes que chegam por via marítima às costas de Espanha e de outros países europeus.

"Infelizmente, hoje outras praias europeias estão a ser assaltadas por outras ideologias perigosas. Em Espanha, Itália, Grécia e Bulgária chegam embarcações e homens", afirmou Hegseth, citado pela agência Europa Press, durante uma cerimónia realizada no Cemitério Americano de Colleville-sur-Mer, muito próximo da praia de Omaha.

Segundo aquela agência de notícias, Hegseth questionou "quando é que as capitais europeias vão fazer alguma coisa perante esta invasão" e se "já é demasiado tarde".

O responsável norte-americano apelou ainda aos aliados ocidentais dos Estados Unidos para apoiarem Washington e, assim, defenderem a paz e a liberdade: "A paz só se alcança através da força, e essa força existe em ambos os lados do Atlântico, reforçada pela prontidão, pelas capacidades militares comuns e por uma firme vontade política", destacou.

"O nosso mundo é mais seguro e mais próspero quando os Estados Unidos da América e os seus aliados são fortes, livres e defendem sem hesitação as nossas tradições e a nossa liberdade ocidental", disse.

"Os Estados Unidos lideram (...) e os aliados com capacidade devem estar connosco, ombro a ombro, na linha da frente, quando for importante (...), Estamos ao lado dos nossos aliados e esperamos que os nossos aliados, com capacidade e prontidão, estejam ao nosso lado", concluiu, antes de criticar o facto de "grande parte do Ocidente" se ter "acomodado" desde a Segunda Guerra Mundial.

"Esquecemo-nos de que a liberdade não é gratuita. Esquecemo-nos de que a paz não se limita a ser desejada. Conquista-se com vontade, honra e força. Os homens que desembarcaram nestas praias sabiam-no", argumentou, numa referência ao desembarque da Normandia que abriu caminho à vitória ocidental dos aliados na Segunda Guerra Mundial.