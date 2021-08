Mafalda Gonçalves quer transparência na contratação pública em Santa Cruz

"A transparência e o rigor têm de constituir condições invioláveis nas adjudicações de serviços públicos municipais e na aplicação do dinheiro dos contribuintes." É esta a posição de Mafalda Gonçalves relativamente à notícia hoje avançada pelo DIÁRIO, que levanta dúvidas relacionadas com alegada falta de ética e de transparência por parte da Câmara de Santa Cruz em processos de adjudicações de serviços e concessões de infraestruturas.

A candidata do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz quer um município com uma actuação pautada pela clareza e sobre a qual não esteja constantemente a pairar o manto da dúvida. “Para a candidatura do PS, a defesa dos interesses dos santacruzenses está e estará sempre em primeiro lugar e esse propósito nunca poderá ser ultrapassado por interesses particulares”, afirma.



Para Mafalda Gonçalves, uma vez eleito, o executivo municipal tem de zelar pela defesa de todos os munícipes, e não privilegiar aqueles com os quais possa ter maior proximidade. Por isso mesmo, promete que a verdade e transparência serão a marca da governação PS em Santa Cruz, na qual os santacruzenses "poderão confiar, na certeza de que, em todos e quaisquer procedimentos de contratação pública serão seguidos critérios de transparência, rigor e competência."