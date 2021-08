Candidatura do PS em Santa Cruz aproxima-se dos eleitores com site na Internet

A candidatura do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz conta, a partir de agora, com um ‘site’ próprio.

‘www.mafaldagonçalves.pt’ é o endereço a partir do qual pode aceder à página da internet da candidata do PS, um espaço que tem como objetivo dar a conhecer a atividade de campanha, mas também os propósitos da candidatura de Mafalda Gonçalves à presidência da autarquia.

“Numa altura em que a internet assume um papel cada vez mais importante em termos de comunicação, não podíamos deixar de usar esta ferramenta para ajudar a transmitir aos e às santacruzenses aquelas que são as nossas propostas e soluções para o futuro do nosso concelho”, afirma Mafalda Gonçalves.

Além da divulgação das ideias da candidatura do PS para uma melhor governação dos destinos de Santa Cruz, o ‘site’ contém igualmente um espaço destinado à participação dos munícipes, de modo a que possam também dar as suas sugestões sobre os assuntos que consideram ser prioritários para a vida do município, contribuindo, desta forma, para enriquecer o programa eleitoral do partido. Para tal, basta acederem à área ‘Participa’ e enviarem a sua mensagem para o email ‘[email protected]’ .

“Assumi a minha candidatura para trabalhar pelas pessoas de Santa Cruz e isso só faz sentido se elas também puderem sentir-se incluídas neste projeto”, sustenta Mafalda Gonçalves, acrescentando que “só assim é que a política faz sentido, ouvindo a população a respeito dos seus anseios e preocupações”. “Só com proximidade e com o contributo de todos é que poderemos ter um novo começo em Santa Cruz”, faz ainda questão de vincar.

Na página da candidatura, é possível ainda ter acesso à mensagem de Mafalda Gonçalves, na qual assume ter um projeto ambicioso e uma equipa dinâmica, competente e preparada para o executar.