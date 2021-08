Coligação 'Voz Santa Cruz' quer melhorar concelho madeirense "com verdade"

O cabeça de lista da coligação 'Voz Santa Cruz' (PDR, MPT e Aliança) à Câmara Municipal de Santa Cruz, na Madeira, Roberto Jardim, quer "melhorar o concelho com verdade", salientando que o objetivo é "trabalhar para as pessoas".

"A população de Santa Cruz precisa de melhor, seja ao nível do turismo, da saúde, da cultura, da educação", disse à agência Lusa, acrescentando que a sua proposta "é melhorar com verdade e não com falcatruas, nem com medos."

Roberto Jardim, 40 anos, é funcionário da Câmara Municipal de Santa Cruz, concelho na zona leste da Madeira, onde nasceu e reside, e secretário-geral da estrutura regional do PDR, tendo já desempenhado funções de deputado de freguesia no mandato de 2009 até 2013.

"Queremos trabalhar para as pessoas, para o povo, para que o povo não vá em palavrinhas mansas, não vá em conversas de profetas", declarou.

O candidato da coligação 'Voz Santa Cruz' reconheceu que "há obra feita" no município, mas realçou que é necessário "melhorar" em todos os setores.

"Esperemos que as pessoas nos deem a confiança", disse, reforçando que quer "lutar por todos sem distinção".

O concelho de Santa Cruz é governado desde 2013 pelo Juntos pelo Povo (JPP), um movimento de cidadãos, liderado por Filipe Sousa, que, nas autárquicas de 2009, retirou a maioria que o PSD sempre detivera.

Em 2017 reforçou a sua implementação, assegurando seis lugares no executivo camarário, num total de sete (tendo o sétimo mandado sido atribuído ao PSD), e a governação das cinco juntas de freguesia que compõem o município: Santa Cruz, Gaula, Camacha, Santo da Serra e Caniço.

Santa Cruz partilha com o concelho de Machico a porta de entrada da região -- o Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo --, tem uma superfície com 81,50 quilómetros quadrados e cerca de 42 mil habitantes.

Para as eleições autárquicas de 26 de setembro estão também anunciadas as candidaturas de Filipe Sousa (JPP), Brício Araújo (PSD/CDS), Mafalda Gonçalves (PS), Nuno Morna (IL), Nélio Gouveia (Chega), José Manuel Coelho (PTP) e Dírio Ramos (CDU).