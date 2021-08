Mafalda Gonçalves quer dinamizar agricultura e criar mercados locais em Santa Cruz

Mafalda Gonçalves, candidata do PS à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz acredita que o sector agrícola pode fazer parte da resposta para vários problemas estruturais do concelho, entre eles o desemprego, elevando o potencial agrícola e a atractividade do concelho.

Entre as medidas propostas pela candidata está a criação de mercados locais de agricultores nas várias freguesias e aumentar o número de locais de venda no mercado municipal de Santa Cruz, isentando de taxas os produtores do concelho que queiram vender directamente ao consumidor final. Outra aposta é a criação de um gabinete agroflorestal municipal, que preste apoio técnico e administrativo aos produtores locais, orientando-os para a visão da autarquia num sector de vital importância no concelho e que não está a ser valorizado como deveria.

A agricultura pode e deve ser uma actividade rentável e é imperativo apoiar este sector, ajudar a se tornar uma actividade económica viável e alternativa para responder ao desejo de dignidade e qualidade de vida das pessoas de Santa Cruz. O desemprego e o crescente despovoamento são uma realidade que ameaça já várias zonas do concelho e têm de ser travados rapidamente. Faz parte das responsabilidades da autarquia complementar e, muitas vezes, substituir o trabalho do Governo Regional na defesa do sector primário que, como sabemos, deixa muito a desejar. Mafalda Gonçalves, candidata à Câmara Municipal de Santa Cruz

Para a candidata do PS, o executivo municipal deve assumir um papel mais proactivo e interventivo no apoio aos agricultores, nomeadamente no que toca a exigir ao Governo maior empenho e investimento no sector.