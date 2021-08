Câmara de Santa Cruz contrata serviços a empresa de campanha do JPP

Os ‘Amigos da Música’ foram contratados pelo Município de Santa Cruz depois de terem trabalhado para o partido Juntos Pelo Povo (JPP) em campanhas eleitorais. No actual mandato, a autarquia entregou a um eleito do mesmo partido a concessão de campos de padel e fez uma adjudicação a um presidente de Junta da mesma força partidária. A Câmara presidida por Filipe Sousa (JPP) diz ter actuado dentro das regras éticas e legais, tendo gastado 589 mil euros em advogados. O assunto faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra a retirada de mais de 3 toneladas de lixo-marinho do porto de pesca do Caniçal. Três acções de limpeza recolheram pneus, baterias e ferros. A Secretaria do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas vai disponibilizar um contentor no local para depósito de resíduos no futuro.

Outra notícia revela que os partidos vão gastar um milhão de euros em brindes, ofertas e propaganda nestas eleições autárquicas na Madeira. As candidaturas de Miguel Silva Gouveia e Pedro Calado vão investir 110 mil euros cada no Funchal, que é o concelho que mais meios financeiros absorve nestas eleições.

Entretanto, as visitas no hospital passam a ter novas regras. As alterações foram implementadas antes de serem informados os serviços, o que gerou alguma confusão.

Por fim, o DIÁRIO dá conta que desde 2014 que a gasolina não estava tão cara.