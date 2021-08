Presidente da Câmara de Santa Cruz diz que o querem silenciar com queixas na CNE

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz esteve hoje no habitual contacto com a população, desta vez em Gaula. A iniciativa teve como objectivo dar informações sobre o trabalho autárquico.

Filipe Sousa começou por agradecer à Municipe que mandou fazer a missa matinal em intenção do presidente da Câmara, o que entende como um claro sinal de apoio.

Já sobre os trabalhos em curso, revelou que embora atrasado pela Covid-19 irá avançar brevemente o projeto de requalificação do Largo da Cerca, que inclui o alargamento da estrada da Achada da Rocha e intervenção no Caminho Velho do Pico que liga ao Correio das Hortas.

São intervenções que vão valorizar toda aquela centralização , onde já estão a ser lançadas as redes de água e esgotos e que será alvo de repavimentação integral.

Filipe Sousa falou ainda de vários arranjos urbanísticos a decorrer em miradouros e não só. E aproveitou a oportunidade para denunciar aqueles que o têm tentado silenciar com queixas na CNE. Garantiu, contudo, que não está a fazer nada que não faça durante o mandato, que é informar a população do trabalho que está a ser realizado. “Há gente que não gosta de ver o trabalho que está a ser feito, mas as pessoas conhecem-me e a mim ninguém me cala. Não me toquem nos calos, pois vou continuar a defender a população ainda com mais força”.