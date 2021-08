‘Voz Santa Cruz’ denuncia limpeza “sem critério” de terrenos

A Coligação ‘Voz Santa Cruz’ aproveita a “benevolência e azáfama dos executivos autárquicos na procura da garantia de continuação para mais um mandato”, para denunciar uma situação que “poderá ser preocupante se não for intervencionada antes da época das chuvas.”

Por um lado, é de enaltecer o facto de ter sido feito limpeza a este terreno em concreto, contudo trata-se de uma limpeza sem qualquer critério, pondo em causa o deslizamento de terra aquando das chuvas e podendo por em perigo pessoas e moradias ali existentes. Voz Santa Cruz



O ‘Voz Santa Cruz’ afirma que não denuncia apenas, fazendo também “alertas com soluções exequíveis.” Assim, propõe à tutela que seja “construído um muro de sustentação no respectivo caminho de nome José Poeira – Sítio do Vale do Paraíso.”