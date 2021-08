'Open Days' no Porto Santo atingiram os objetivos

Finalizou esta tarde às 16 horas no centro de cultural e de congressos do Porto Santo, a vacinação “Open Day”.

Estes dois dias tiveram boa aceitação por parte da população residente e madeirense, que aproveitou da melhor forma esta iniciativa.

A enfermeira gestora do processo de vacinação da Covid-19, Ana Gouveia, disse ao DIARIO, que “estes dois dias vêm um pouco ao encontro do que estava previsto, relativamente às pessoas programadas".

"Nós tínhamos já agendadas, em cada um dos dias, pessoas para fazerem a sua segunda dose da vacinação e tínhamos previsto o “Open Day”, para pessoas da ilha dourada, que não tivessem tido oportunidade anterior, embora a maioria já havia programado a sua vacina”.

“Até algumas pessoas que estão no Porto Santo de passagem e que são residentes na ilha da Madeira, mas têm a vacina para actualizar, quer sejam jovens para a sua primeira doze, quer sejam pessoas para completar o esquema”, puderam ser vacinadas. “Tivemos madeirenses que aderiram para completar a vacinação inicial no Porto Santo”.

Nestes dias de vacinação, algumas pessoas aproveitam para dissipar duvidas. Ana Gouveia, a prepósito disse que “as pessoas nesta altura já estão informadas, já se dissipou muito, as pessoas que vêm para serem vacinadas, querem mesmo serem mesmo vacinadas”. "As questões que colocam têm a ver com as reações adversas, como certificado e com imunidade”.

Quanto a números a enfermeira gestora, disse ao DIARIO, no que toca ao Porto Santo, que já havia mais de "80 % da população" vacinada. Ontem foram vacinados 311 pessoas . "Nós hoje ultrapassamos os 250, mas ainda esperamos chegar aos 260, em que 200 pessoas eram pessoas que estavam com o seu agendamento feito para completar vacina ou iniciar, e os outros 60 são do “Open Day”.

No conjunto dos dias, este processo de vacinação chegou a mais de 600 pessoas, o que vem acelerar para atingir, a meta desejada por parte das entidades reginais, os 85 a 90 % da população da RAM com vacinada.