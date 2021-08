100 adolescentes vacinados na primeira meia hora do ‘Open Day’ na Madeira

Na primeira meia-hora do ‘Open Day’ desta quarta-feira foram vacinados 100 adolescentes no centro de vacinação do Madeira Tecnopolo.

A informação foi avançada por Ana Gouveia, coordenadora dos centros de vacinação.

O facto de não haver grandes aglomerados à entrada, comparado com os outros dias, deve-se ao facto de terem dedicado este dia ao ‘Open Day’. Há agendamentos fora deste circuito, mas poucos.

A previsão é de que haja muitos adolescentes a serem vacinados ao longo do dia .