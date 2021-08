Alteração das regras para as visitas no hospital gera alguma confusão

O SESARAM prepara-se para alterar as regras das visitas aos hospitais públicos da Região.

A partir de agora, deixa de ser necessário aguardar cinco dias após o internamento para que qualquer utente possa receber visitas. Desde que o visitante tenha um teste PCR negativo, com menos de 72 horas, já pode visitar um doente internado no próprio dia.

Mas a alteração, embora seja apreciada pelos utentes e visitantes, está a gerar confusão em alguns serviços, que alegam não ter ainda recebido indicação superior para colocar em prática estas alterações, aguardando que as mesmas venham a ser divulgadas por meio de uma circular interna.

Acontece que na ‘Recepção de Visitas’ estas novas regras já têm sido transmitidas aos familiares dos doentes internados, que são, assim, encaminhados para a enfermaria do serviço respectivo para o agendamento do teste PCR necessário.

A recusa de alguns profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, em dar seguimento a este pedido por falta de orientações, tem gerado algumas queixas e descontentamento de muitos visitantes, que ficam assim impedidos de visitar os seus familiares por falta de teste PCR.

De acordo com a informação que tem sido prestada, tanto presencialmente como por telefone - situação esta confirmada pelo DIÁRIO - a partir de agora deixa de existir limite de visitas por doente, embora só possa estar uma pessoa de cada vez na enfermaria para cada doente. Além disso, o horário que vigorava antes da pandemia volta a ser aplicado, ou seja, as visitas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, salvo as devidas excepções, passam a acontecer todos os dias entre as 12 e as 15 horas e das 18 às 20 horas.

O teste PCR é válido por duas semanas e deve ser agendado pelos médicos do serviço respectivo. As novas regras aplicam-se tanto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, como ao Hospital dos Marmeleiros, João de Almada e demais unidades do SESARAM.