Atraso e calor levam ao abandono de quem (des)espera em Centro de Vacinação

Algumas pessoas com marcação para hoje serem vacinadas contra a Covid-19, no Centro de Vacinação de Santa Cruz, no Porto Novo, terão abandonado o local, cansadas de esperar, também devido ao forte calor que se faz sentir no local.

De acordo com testemunha, o processo de vacinação, já esta tarde, registava atraso “de mais de uma hora” e para agravar a fadiga de quem (des)espera, há utentes que “esperam horas debaixo de grande calor”, mesmo na zona coberta do recinto, que por ser “de folhas de plástico, faz efeito de estufa”.

“É uma confusão total”, concretiza o interlocutor