Agente da PSP ajuda idoso e empurra veículo na Madeira

No espaço de 15 minutos, os gestos de um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), na Madeira, tornaram-se virais na Internet e estão a correr o país.

Os retratos captados ontem pelo fotógrafo da ASPRESS, Rui Silva, mostram o polícia, num primeiro momento, a ajudar um idoso que tinha tropeçado, na Praça do Município, no Funchal, tendo o agente acorrido em auxílio do homem. Minutos depois e no mesmo local, o agente da brigada de trânsito do Comando Regional da PSP empurrou um veículo cujo motor não pegava.

A própria página de Facebook da Polícia de Segurança Pública partilhou as imagens captadas por Rui Silva e agradeceu a partilha destas boas acções.

A PSP não é só para passar multas. Bem haja ao agente Sousa perante a dificuldade de um senhor de alguma idade e com pouca mobilidade prontamente saltou da motorizada para ajudar… O meu dia e o deste senhor ficou mais bonito. Rui Silva

Refira-se que o fotógrafo Rui Silva foi autor de um registo que percorreu o país e o Mundo, tendo inclusivamente figurado na capa no DIÁRIO de 29 de Março de 2020.