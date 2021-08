Amanhã há novo 'open day' para vacinação dos mais jovens

Esta sexta-feira há novo 'open day' no Funchal para crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos. Esta terceira acção de inoculação voluntária vai decorrer no Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo, entre as 9 e as 18 horas.

Nos concelhos onde amanhã decorre a vacinação com agendamento, nomeadamente Santa Cruz e Câmara de Lobos, também vai ter lugar a vacinação deste grupo etário, mas preferencialmente com marcação prévia. Ainda assim, fonte ligada ao processo de vacinação deu conta ao DIÁRIO de que nenhuma pessoal elegível que se apresente num centro de vacinação com intenção de lhe ser administrada a vacina é 'mandada embora'.

O agendamento prévio é, no entanto, preferencial, uma vez que fica assim garantida a disponibilidade de vacinas naquele momento e, ao mesmo tempo, é facilitada a gestão do espaço dos diferentes centros tendo em conta a actividade programada.

A mesma fonte fez notar que nos concelhos rurais o contacto com as famílias para agendamento da vacinação das crianças e jovens já está a ser feito pelos Centros de Saúde, de modo a optimizar as inoculação nos mesmos dias em que estão já programadas as demais acções de vacinação contra a covid-19

Todos os jovens interessados em se vacinarem contra a covid-19 devem dirigir-se ao Tecnopolo, acompanhados do seu progenitor ou de o seu tutor legal.

Nos dois 'open day's' da vacinação para crianças e jovens entre os 12 e 17 anos foram vacinadas 1.753 pessoas, entre o Funchal, Santa Cruz, Porto Moniz e São Vicente.