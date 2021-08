Open Day para vacinação arranca hoje com pouca afluência

O 'Open Day' para a vacinação contra a Covid-19, arrancou esta quarta-feira sem filas à porta do centro de vacinação do Madeira Tecnopolo, pelo menos para já.

Este é o primeiro de dois 'dias abertos' para a inoculação dos mais jovens, programados pelo Governo Regional para esta semana.

Depois da boa adesão do primeiro 'Open Day' , a Secretaria Regional da Saúde decidiu repetir as sessões hoje e na próxima sexta-feira. Tal como aconteceu no Sábado passado, não é necessário realizar marcação prévia.

Ontem, Miguel Albuquerque reiterou a importância de vacinar os mais jovens, uma vez que é a faixa da população que mais tem contraído o vírus, nos últimos tempos.

O presidente do Governo Regional assumiu “limitações humanas e logísticas” para justificar a lentidão no processo de vacinação e adiantou que os ‘Open Days’ se vão estender à Calheta, Machico e Porto Santo.