'Open day' da vacinação contra a covid-19 com muita adesão no Porto Santo

Segundo a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, o Porto Santo iniciou hoje um 'open day' dedicado à vacinação contra a covid-19. A iniciativa, que está a ter muita adesão decorrerá até amanhã, dia 14 de Agosto.

O 'open day' destina-se a todos os residentes da RAM com idade igual ou superior a 12 anos e que ainda não tiveram oportunidade de fazer a sua vacina contra a covid-19.

Hoje, a vacinação iniciou-se às 13 horas e decorre até às 19 horas. Amanhã, será das 09 às 16 horas.

Não é necessário agendar, basta comparecer no Centro de Vacinação do Porto Santo, localizado no Centro de Congressos.

Esta operação contou com a especial colaboração da Força Aérea Portuguesa que, uma vez mais, assegurou o transporte inter-ilhas das vacinas e dos profissionais.